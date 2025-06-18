Засновник Spotify інвестував €600 млн у дрони для ЗСУ: подробиці проєкту

Засновник музичної платформи Spotify Даніель Ек зробив рекордну інвестицію у військову технологічну компанію Helsing, яка створює штучний інтелект для армії та постачає дрони Україні.

Його фонд Prima Materia очолив новий інвестиційний раунд на €600 млн, що підняв вартість стартапу до €12 млрд. Це одна з найбільших угод у сфері оборонних технологій у Європі.

Що відомо про компанію Helsing

Helsing – німецький стартап із Мюнхена, якому лише чотири роки. Спочатку компанія займалася програмним забезпеченням для аналізу бойових даних, але з початком повномасштабної війни Росії проти України суттєво розширила свою діяльність: почала виробляти власні ударні дрони, літаки і навіть безпілотні підводні апарати. Її технології вже використовуються на українському фронті.

Зараз дивляться

Система Helsing аналізує дані з сенсорів, радарів і систем озброєння, перетворюючи їх у візуальну картину бою в реальному часі. Це дозволяє бійцям і командуванню ухвалювати рішення не за рацією чи картою, а маючи повне цифрове уявлення про ситуацію.

Інвестиції у розвиток проєктів Helsing

Інвестори не розкривають, як саме будуть використані нові кошти, але інтерес до таких проєктів у Європі стрімко зростає. Причина – російсько-українська війна та обмеження підтримки з боку США. Після обрання Дональда Трампа, який зосереджений на внутрішніх справах Америки, європейські лідери заговорили про оборонну автономію.

– Європа швидко зміцнює свої оборонні спроможності, і зараз потрібні серйозні інвестиції в технології, які забезпечать стратегічну незалежність, – заявив Даніель Ек.

Це вже не перша його інвестиція в Helsing. Засновник Spotify підтримав стартап ще у 2021 році – до повномасштабного вторгнення Росії.

У новому раунді також взяли участь відомі венчурні фонди Lightspeed, Accel, General Catalyst, Plural і компанія Saab. Загалом Helsing уже зібрала €1,37 млрд інвестицій.

Джерело : TechCrunch

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