Основатель Spotify инвестировал €600 млн в дроны для ВСУ: подробности проекта

Основатель музыкальной платформы Spotify Даниэль Эк сделал рекордную инвестицию в военную технологическую компанию Helsing, которая создает искусственный интеллект для армии и поставляет дроны Украине.

Его фонд Prima Materia возглавил новый инвестиционный раунд на €600 млн, что подняло стоимость стартапа до €12 млрд. Это одна из крупнейших сделок в сфере оборонных технологий в Европе.

Что известно о компании Helsing

Helsing – немецкий стартап из Мюнхена, которому всего четыре года. Изначально компания занималась программным обеспечением для анализа боевых данных, но с началом полномасштабной войны России против Украины существенно расширила свою деятельность: начала производить собственные ударные дроны, самолеты и даже беспилотные подводные аппараты. Ее технологии уже используются на украинском фронте.

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Система Helsing анализирует данные с сенсоров, радаров и систем вооружения, превращая их в визуальную картину боя в реальном времени. Это позволяет бойцам и командованию принимать решения не по рации или карте, а имея полное цифровое представление о ситуации.

Инвестиции в развитие проектов Helsing

Инвесторы не раскрывают, как именно будут использованы новые средства, но интерес к таким проектам в Европе стремительно растет. Причина – российско-украинская война и ограничение поддержки со стороны США. После избрания Дональда Трампа, который сосредоточен на внутренних делах Америки, европейские лидеры заговорили об оборонной автономии.

– Европа быстро укрепляет свои оборонные возможности, и сейчас нужны серьезные инвестиции в технологии, которые обеспечат стратегическую независимость, – заявил Даниэль Эк.

Это уже не первая его инвестиция в Helsing. Основатель Spotify поддержал стартап еще в 2021 году – до полномасштабного вторжения России.

В новом раунде также приняли участие известные венчурные фонды Lightspeed, Accel, General Catalyst, Plural и компания Saab. В целом Helsing уже собрала €1,37 млрд инвестиций.

Источник : TechCrunch

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