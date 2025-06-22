125 літаків, 14 MOP і Томагавки: Пентагон розкрив деталі удару по ядерних об’єктах Ірану

Під час спільної пресконференції в Пентагоні після операції Опівнічний молот міністр оборони США Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн виступили з першими офіційними заявами щодо удару по ядерних об’єктах Ірану.

ЗС США залишаються у стані підвищеної бойової готовності

Генерал Кейн наголосив, що американські сили залишаються у стані підвищеної бойової готовності.

– Наші сили залишаються у стані підвищеної готовності та повністю готові реагувати на будь-які іранські заходи відплати чи опосередковані атаки, що було б неймовірно поганим вибором. Ми будемо захищатися. Безпека наших військовослужбовців та цивільного населення залишається нашим головним пріоритетом, – сказв він.

За словами Кейна, ця повітряна атака стала найбільшим ударом у історії з використанням стратегічних бомбардувальників B2.

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Удар не зустрів жодного спротиву з боку Ірану – не було зафіксовано запусків ракет земля-повітря чи перехоплень з боку винищувачів.

Він також уточнив, що на ранньому етапі операції США використали маневри обману в Тихому океані, а літаки-розвідники, які летіли попереду основної групи, допомогли забезпечити прохід основного ударного ешелону до цілей.

На двох ядерних об’єктах США застосували 14 30-тисячофунтових бомб масованого проникнення (MOP) – це перше їхнє бойове використання. Основну частину операції виконували сім стратегічних бомбардувальників B2 Spirit, які вилетіли з континентальної частини США на схід.

Крім того, підтверджено запуск понад 24 крилатих ракет Томагавк з американського підводного човна по цілях в Ісфахані. Загалом у спецоперації було залучено понад 125 американських літаків.

– Це була складна та ризикована місія, яку наші об’єднані сили виконали з винятковою майстерністю та дисципліною, – зазначив Кейн.

Удар США по Ірану

У неділю рано-вранці бомбардувальники ВПС США здійснили удари по ядерних об’єктах в Ірані.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив занепокоєння, що це може призвести до небезпечної ескалації конфлікту у Близькосхідному регіоні.

Американські військові літаки та підводні човни атакували три ключові ядерні об’єкти Ірану, що стало прямим втручанням США у війну між Ізраїлем та Іраном.

Удари були завдані по двох головних центрах збагачення урану – укріпленому об’єкту в гірському районі Фордо та заводу в Натанзі, який Ізраїль раніше атакував менш потужною зброєю.

Третій об’єкт розташований неподалік стародавнього міста Ісфахан, де, як вважають, Іран зберігає уран.

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