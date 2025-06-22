Аналітики проаналізували наслідки ударів по ядерному обʼєкту Фордо в Ірані

Британський некомерційний проєкт Open Source Centre опублікував результати аналізу наслідків ударів по підземному ядерному об’єкту Фордо в Ірані.

Про це йдеться у публікації Open Source Centre у соцмережі Х.

Атака на ядерний об’єкт в Ірані

Експерти проєкту створили 3D-модель комплексу з накладеними супутниковими знімками місць влучань.

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Аналітики відзначили на фото місця попадань американських протибункерних бомб GBU-57 та припустили, що метою атаки був каскадний зал ядерного комплексу.

Ізраїльський аналітик Бен Ціон Макалес зіставив знімки наслідків ударів зі схемою іранського об’єкта Фордо.

Він стверджує, що точки для атаки були обрані спеціально для пошкодження центральних коридорів об’єкта.

За його словами, уражені ділянки розташовані під найтовстішим шаром породи, де проводяться роботи зі збагачення урану.

Саме ці зони є критично важливими для функціонування ядерної програми Ірану.

Водночас аналітик відзначив, що на цей час неможливо визначити, чи досягли американські бомби своєї цілі та наскільки серйозно пошкоджено підземну інфраструктуру комплексу.

Що відомо про Open Source Centre

Британський проєкт Open Source Centre спеціалізується на аналізі за відкритими даними та створенні детальних моделей стратегічних об’єктів на основі супутникових знімків та відкритої інформації.

Нагадаємо, що вранці, 22 червня, США вдарили по трьох ядерних об’єктах в Ірані. Як пізніше повідомив президент США Дональд Трамп, унаслідок влучання ці об’єкти були повністю зруйновані.

Фото: Open Source Centre

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