США готуються, що Іран може завдати удару у відповідь протягом 48 годин – NBC
Адміністрація президента Дональда Трампа готується до можливих дій у відповідь з боку Ірану після масштабних ударів американської армії по ключових ядерних об’єктах Ісламської Республіки.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на два джерела у Пентагоні та високопосадовця Білого дому.
США очікують, що Іран може вдарити у відповідь протягом 48 годин
За словами співрозмовників, наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.
У Вашингтоні не виключають, що відповідь Ірану може бути як по об’єктах США за кордоном, так і всередині країни.
Американські військові бази за кордоном вже перебувають у стані найвищої бойової готовності протягом останніх місяців, однак загроза зросла після початку війни між Ізраїлем та Іраном 13 червня.
США вдарили по ядерних об’єктах Ірану
У ніч проти 22 червня американські стратегічні бомбардувальники B-2 завдали ударів по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Адміністрація Трампа підтвердила застосування шести протибункерних авіабомб по Фордо, а також запуск 30 крилатих ракет Томагавк із підводних човнів.
В Ірані визнали факт авіаударів. Радник голови парламенту Мехді Мохаммаді заявив, що Тегеран очікував нападу на Фордо.
За його словами, об’єкт давно евакуйований, а збитки не є незворотними.