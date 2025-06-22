США готуються, що Іран може завдати удару у відповідь протягом 48 годин – NBC

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до можливих дій у відповідь з боку Ірану після масштабних ударів американської армії по ключових ядерних об’єктах Ісламської Республіки.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на два джерела у Пентагоні та високопосадовця Білого дому.

США очікують, що Іран може вдарити у відповідь протягом 48 годин

За словами співрозмовників, наступні 48 годин викликають особливе занепокоєння.

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У Вашингтоні не виключають, що відповідь Ірану може бути як по об’єктах США за кордоном, так і всередині країни.

Американські військові бази за кордоном вже перебувають у стані найвищої бойової готовності протягом останніх місяців, однак загроза зросла після початку війни між Ізраїлем та Іраном 13 червня.

США вдарили по ядерних об’єктах Ірану

У ніч проти 22 червня американські стратегічні бомбардувальники B-2 завдали ударів по об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Адміністрація Трампа підтвердила застосування шести протибункерних авіабомб по Фордо, а також запуск 30 крилатих ракет Томагавк із підводних човнів.

В Ірані визнали факт авіаударів. Радник голови парламенту Мехді Мохаммаді заявив, що Тегеран очікував нападу на Фордо.

За його словами, об’єкт давно евакуйований, а збитки не є незворотними.

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