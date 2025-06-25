Не будьмо наївними: Рютте попередив, що Росія може напасти на країни НАТО за 3-7 років

Генсек НАТО Марк Рютте закликав не бути наївними щодо Росії, зважаючи на наявність загрози.

Про це він сказав на полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня, пише The Guardian.

Рютте про загрозу Росії

Генсек Організації Північноатлантичного договору наголосив, що посадовці профільних оборонних міністерств країн Європи попереджають, що Росія нарощує свою армію шаленими темпами.

Зараз дивляться

— Давайте не будемо наївними щодо Росії. Звичайно, вони ведуть цю абсолютно неспровоковану війну проти України, але водночас вони нарощують свої збройні сили і відновлюють армію такими темпами, що можуть бути готові через три, п’ять або сім років напасти на НАТО, – заявив Рютте.

Він наголосив, що в НАТО знають про існування російської загрози. Тому у військово-політичному союзі хочуть бути впевнені, що зможуть себе захистити.

На саміті у Гаазі лідери країн-членів НАТО зобов’язалися до 2035 року щорічно витрачати 5% ВВП на потреби оборони і безпеки.

У декларації вони пообіцяли подальшу підтримку Україні, але не прямо не засудили Росію. Водночас у документі є окремий рядок про “довгострокову загрозу, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки”.

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