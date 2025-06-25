Не будьмо наївними: Рютте попередив, що Росія може напасти на країни НАТО за 3-7 років
Генсек НАТО Марк Рютте закликав не бути наївними щодо Росії, зважаючи на наявність загрози.
Про це він сказав на полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня, пише The Guardian.
Рютте про загрозу Росії
Генсек Організації Північноатлантичного договору наголосив, що посадовці профільних оборонних міністерств країн Європи попереджають, що Росія нарощує свою армію шаленими темпами.
— Давайте не будемо наївними щодо Росії. Звичайно, вони ведуть цю абсолютно неспровоковану війну проти України, але водночас вони нарощують свої збройні сили і відновлюють армію такими темпами, що можуть бути готові через три, п’ять або сім років напасти на НАТО, – заявив Рютте.
Він наголосив, що в НАТО знають про існування російської загрози. Тому у військово-політичному союзі хочуть бути впевнені, що зможуть себе захистити.
На саміті у Гаазі лідери країн-членів НАТО зобов’язалися до 2035 року щорічно витрачати 5% ВВП на потреби оборони і безпеки.
У декларації вони пообіцяли подальшу підтримку Україні, але не прямо не засудили Росію. Водночас у документі є окремий рядок про “довгострокову загрозу, яку становить Росія для євроатлантичної безпеки”.