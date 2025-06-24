Україна може перемогти РФ у війні – майбутній командувач НАТО в Європі Гринкевич

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, якого Сполучені Штати Америки висунули на посаду командувача силами НАТО в Європі, переконаний, що Україна здатна здобути перемогу у війні проти Росії.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США, пише Європейська правда.

Україна може перемогти у війні – Гринкевич

Алексус Гринкевич відповів на запитання сенатора Томмі Табервілля щодо перспектив російсько-української війни та шансів Києва на перемогу.

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– Сенаторе, я вважаю, що Україна може перемогти, – заявив генерал-лейтенант ВПС США.

– Я вважаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, оскільки ми ніколи не опинялися в такій ситуації, – додав він.

Нагадаємо, на початку червня президент Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру Гринкевича на посаду верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі.

Генерал-лейтенант також очолить Європейське командування Збройних сил США.

Його заяви під час слухань у Сенаті певною мірою розходяться з нинішньою офіційною позицією адміністрації Трампа, яка наголошує на відсутності військового розв’язання конфлікту та виступає за укладення “угоди” між сторонами.

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