Трамп зацікавився досвідом України у виробництві зброї – Єрмак

Президент США Дональд Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Трамп обговорював досвід України у виробництві зброї

– Можу відкрити інсайд, що під час останньої зустрічі, яка, мені здається, була дуже доброю між президентом Зеленським і президентом Трампом, дуже багато часу президент Трамп приділив саме обговоренню досягнення України щодо виробництва зброї, – зазначив Єрмак під час Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства в п’яницю в Києві.

За його словами, Трамп “ставив багато питань і було видно, що йому це дуже цікаво”.

– Це точно демонструє те, що США зацікавлені співробітництвом з Україною, – сказав керівник ОП.

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Зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО

Нагадаємо, 25 червня на полях саміту НАТО в Гаазі Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили питання захисту українців від російських атак. Йшлося насамперед про закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст.

Зеленський поінформував Трампа про перебіг зустрічей технічної команди в Стамбулі, а також про обміни полоненими та тілами загиблих.

Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті. Зеленський наголосив, що “Путін точно не перемагає”, і представив Трампу фактичні докази того, що насправді відбувається на фронті.

Президент України подякував за зустріч, підтримку та добрі слова на адресу українців, наголосивши на готовності продовжувати спільну роботу.

Трамп у свою чергу назвав зустріч із Зеленським дуже приємною, хоча у минулому “були невеликі труднощі”.

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