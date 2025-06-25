ППО, дрони й ситуація на фронті: Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Президент України Володимир Зеленський поділився деякими деталями розмови з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінках у соціальних мережах.

Зеленський про зустріч із Трампом у Гаазі

Глава держави привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході, зазначивши, що дії США завдали удару не лише по ядерній програмі противника, а й по виробництву дронів.

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Він наголосив, що Україна стежитиме за подальшим розвитком ситуації.

Зеленський та Трамп обговорили захист українців від російських атак, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, людей, церков та інфраструктури.

— Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного, – повідомив він.

Зеленський поінформував Трампа про перебіг зустрічей технічної команди в Стамбулі, обміни полоненими та загиблими. Зазначив, що Росія передала трупи своїх загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти родичів загиблих.

Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті – Зеленський наголосив, що Путін точно не перемагає. Глава держави представив Трампу фактичні докази того, що насправді відбувається на землі.

Президент подякував за зустріч, підтримку та хороші слова на адресу українців, і наголосив на готовності продовжувати спільну роботу.

Трамп у свою чергу назвав зустріч із Зеленським дуже приємною, хоча у минулому “були невеликі труднощі”.

Переговори між президентами США та України відбулися невдовзі після завершення головної зустрічі лідерів НАТО та оприлюднення підсумкового рішення саміту.

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