Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Замах на Зеленського: президента України хотіли вбити в аеропорту Польщі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

ППО, дрони й ситуація на фронті: Зеленський розповів, про що говорив із Трампом

Зеленський і Трамп
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поділився деякими деталями розмови з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінках у соціальних мережах.

Зеленський про зустріч із Трампом у Гаазі

Глава держави привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході, зазначивши, що дії США завдали удару не лише по ядерній програмі противника, а й по виробництву дронів.

Зараз дивляться

Він наголосив, що Україна стежитиме за подальшим розвитком ситуації.

Зеленський та Трамп обговорили захист українців від російських атак, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, людей, церков та інфраструктури.

— Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного, – повідомив він.

Зеленський поінформував Трампа про перебіг зустрічей технічної команди в Стамбулі, обміни полоненими та загиблими. Зазначив, що Росія передала трупи своїх загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти родичів загиблих.

Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті – Зеленський наголосив, що Путін точно не перемагає. Глава держави представив Трампу фактичні докази того, що насправді відбувається на землі.

Президент подякував за зустріч, підтримку та хороші слова на адресу українців, і наголосив на готовності продовжувати спільну роботу.

Трамп у свою чергу назвав зустріч із Зеленським дуже приємною, хоча у минулому “були невеликі труднощі”.

Переговори між президентами США та України відбулися невдовзі після завершення головної зустрічі лідерів НАТО та оприлюднення підсумкового рішення саміту.

Читайте також
Трамп розгляне можливість надання Україні додаткових систем Patriot
Трамп

Пов'язані теми:

Володимир ЗеленськийДональд ТрампСаміт НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь