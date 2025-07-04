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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну

Трамп прокоментував можливе припинення постачання зброї Україні
Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував питання щодо американської військової допомоги Україні, відповідаючи на запитання журналіста про можливе призупинення постачання озброєння.

Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні

Репортер запитав Трампа: Чому ви призупинили постачання зброї Україні?

– Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе, – сказав він під час спілкування із журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні в четвер, 3 липня.

Трамп підкреслив, що США продовжують підтримку України, але водночас акцентував на необхідності зберігати обороноздатність власної країни.

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Нагадаємо,  2 червня Politico та NBC News із посиланням на обізнані джерела повідомили, що Пентагон тимчасово зупинив передання частини протиповітряного озброєння Україні.

Зокрема перехоплювачів Patriot, ракет GMLRS та інших критично важливих систем.

За даними джерел, таке рішення прийняв керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після інспекції оборонних запасів США.

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