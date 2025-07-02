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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Пентагон тимчасово припинив постачання Patriot і GMLRS Україні: у чому причина

Пентагон
Фото: Depositphotos

Пентагон тимчасово зупинив передання частини протиповітряного озброєння Україні, зокрема перехоплювачів Patriot, ракет GMLRS та інших критично важливих систем.

Про це повідомляють Politico та NBC News із посиланням на обізнані джерела.

Пентагон призупинив постачання Україні деяких видів озброєння

Таке рішення прийняв керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після інспекції оборонних запасів США.

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За даними ЗМІ, це викликало занепокоєння щодо критичного зменшення кількості артилерійських боєприпасів, зенітних ракет і високоточної зброї.

Згідно з інформацією джерел, початкова домовленість про тимчасове припинення частини оборонної допомоги, анонсованої адміністрацією Байдена, була ухвалена ще на початку червня.

Проте реально це почало втілюватися лише зараз – саме в момент, коли Україна протистоїть масованим атакам безпілотників та ракет, зокрема по Києву та інших містах.

Politico наголошує, що джерела надали інформацію на умовах анонімності, оскільки Пентагон і Білий дім не прокоментували ці запити журналістів.

Призупинення окремих поставок уже викликало занепокоєння в середовищі американських законодавців, які підтримують Україну.

Зокрема, згідно з NBC News, очільник Пентагону Піт Гегсет видав розпорядження про призупинення постачання окремих видів озброєння й боєприпасів Києву.

Ця затримка триватиме до завершення внутрішнього аналізу потреб армії США.

Якщо під час перевірки з’ясується, що певні типи зброї є критично необхідними для оборони інших регіонів, пауза може затягнутися.

У числі тимчасово утриманої зброї – десятки зенітних ракет Patriot, тисячі 155-мм артилерійських снарядів, понад 100 керованих ракет Hellfire, більше ніж 250 високоточних снарядів GMLRS, а також десятки переносних ПЗРК Stinger, ракет класу “повітря-повітря” та гранатометів типу AIM.

– Це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерствами національної підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається беззаперечною – просто запитайте Іран, – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі .

Наприкінці червня президент США Дональд Трамп заявив, що вивчить можливість надання Україні додаткових систем Patriot, але наголосив, що подібні засоби необхідні й самій Америці.

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