Україна відкриє оборонне виробництво в Данії: підписано угоду

Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень міжнародної співпраці.

Україна та Данія уклали угоду, яка дасть змогу налагодити українське оборонне виробництво на території цієї країни.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

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Українську зброю вироблятимуть у Данії

4 липня у Копенгагені підписано історичну угоду щодо створення українського оборонного виробництва на території Данії.

Це перший випадок, коли Україна не лише експортує свої оборонні технології, а й розміщує виробничі потужності за кордоном.

Рік тому саме Данія першою почала фінансувати українське виробництво зброї, а тепер стала першою країною, де ці розробки будуть масштабуватись.

— Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Данія стала справжнім другом для України та нашим надійним союзником у боротьбі з агресором, — наголосив український міністр.

Співпраця дає можливість не лише посилити українську армію, а й зміцнити обороноздатність самої Данії та її партнерів.

Своєю чергою Україна бере на себе зобов’язання посилити союзників якісною військовою продукцією.

Джерело: Герман Сметанін

Фото: Герман Сметанін

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