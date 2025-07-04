Україна відкриє оборонне виробництво в Данії: підписано угоду
Український оборонно-промисловий комплекс виходить на новий рівень міжнародної співпраці.
Україна та Данія уклали угоду, яка дасть змогу налагодити українське оборонне виробництво на території цієї країни.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
Українську зброю вироблятимуть у Данії
4 липня у Копенгагені підписано історичну угоду щодо створення українського оборонного виробництва на території Данії.
Це перший випадок, коли Україна не лише експортує свої оборонні технології, а й розміщує виробничі потужності за кордоном.
Рік тому саме Данія першою почала фінансувати українське виробництво зброї, а тепер стала першою країною, де ці розробки будуть масштабуватись.
— Це унікальний кейс міжнародної кооперації для українського ОПК. Данія стала справжнім другом для України та нашим надійним союзником у боротьбі з агресором, — наголосив український міністр.
Співпраця дає можливість не лише посилити українську армію, а й зміцнити обороноздатність самої Данії та її партнерів.
Своєю чергою Україна бере на себе зобов’язання посилити союзників якісною військовою продукцією.
Джерело: Герман Сметанін
Фото: Герман Сметанін