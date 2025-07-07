Ще 10%: Трамп пригрозив додатковими митами країнам, що підтримають БРІКС

Після нещодавнього саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР) президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які підтримують цю організацію, додатковими митами.

Про це він написав у власній соціальній мережі.

Які мита може ввести Трамп

– Кожна країна, що приєднається до антиамериканської політики БРІКС, отримає додаткове мито – 10%. Без винятків. Дякую за увагу, – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що американський президент оголосив про масштабні мита проти більшої частини торговельних партнерів своєї країни 2 квітня.

Передбачалась 10%-ва базова ставка.

Однак для деяких країн ці мита сягають і 50%. Пізніше Трамп призупинив це рішення на 90 днів, до 9 липня.

Це має дати час для переговорів та укладання додаткових угод. Чинним залишився лише базовий тариф у 10%.

Що передувало заяві Дональда Трампа

Видання Deutsche Welle пише, що 6 липня країни БРІКС під час саміту в Ріо-де-Жанейро висловили серйозну стурбованість тарифними і нетарифними заходами, що “спотворюють торгівлю і не відповідають правилам СОТ (Світової організації торгівлі)”.

Крім того, там вважають, що ці заходи “загрожують подальшим скороченням світової торгівлі і порушенням глобальних ланцюгів поставок”. Це може мати негативні наслідки для глобального економічного розвитку.

Хоча у документі й не згадувались США та Дональд Трамп особисто, ЗМІ помітили, що це “явний політичний залп, спрямований на мешканця Пенсільванія-авеню, 1600”.

Джерело: Truth Social, Deutsche Welle

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