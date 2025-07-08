Трамп обіцяє Україні ракети для Patriot і пропонує Берліну продати одну із батарей – ЗМІ

Відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot начебто розпорядився президент США Дональд Трамп, інформують західні ЗМІ.

Ракети для Patriot Україні: що відомо

Президент США від понеділка, 7 липня, ухвалив рішення про відправку оборонної зброї до України. За інформацією Axios, він також тисне на Німеччину, щоб та відправила свою батарею Patriot. Такий крок було зроблено після кількох днів консультацій з помічниками та іншими світовими лідерами щодо того, звідки саме відправлятимуть цю зброю.

Раніше Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої, за інформацією співрозмовників, глава Білого дому сказав, що прагне допомогти Україні у зміцненні ППО, проте підкреслив, що США мають призупинити поставки зброї, щоб переглянути власні запаси.

Зараз дивляться

Водночас, за їхньою інформацією, він пообіцяв негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для Patriot – менше, ніж було заплановано у призупиненому пакеті допомоги – і знайти інші варіанти постачання.

Крім того, як розповів німецький посадовець, 7 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його зняти заборону на відправлення ракет-перехоплювачів для Patriot, які вже були на шляху до України.

Мерц нібито повідомив Трампу, що Німеччина має намір придбати у США батареї Patriot і відправити їх в Україну.

Зі свого боку, повідомляють співрозмовники, Трамп запропонував Німеччині продати нашій країні одну зі своїх батарей Patriot, а США та європейські союзники розділять витрати на придбання.

Трамп і Мерц не дійшли згоди, проте обговорення продовжуються, кажуть посадовці. Вони стверджують, що Німеччина відправила Україні дуже велику частку своїх ракет для Patriot – навіть більше, ніж США.

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