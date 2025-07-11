$500 млн для України: комітет Сенату США схвалив проєкт оборонного бюджету-2026
Комітет Сенату США з питань Збройних сил схвалив виділення $500 млн на безпекову допомогу Україні в межах проєкту закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (National Defense Authorization Act, NDAA).
Документ також передбачає обмеження на виведення з експлуатації штурмовиків A-10, пише Reuters.
Сенат США схвалив допомогу Україні у $500 млн
NDAA – щорічний законопроєкт, який визначає обсяги фінансування та повноваження Збройних сил США.
Він забезпечує надання американським військовим ресурсів, необхідних для виконання завдань, і привертає увагу таких виробників озброєння, як Lockheed Martin та Boeing.
Законопроєкт NDAA був ухвалений комітетом Сенату 9 липня 2025 року з підтримкою 26 сенаторів проти 1.
У ньому міститься положення про продовження ініціативи з безпекової допомоги Україні до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування з $300 млн у 2025 році до $500 млн.
Ініціатива спрямована на зміцнення обороноздатності України в умовах триваючої боротьби проти російського вторгнення, яке розпочалося у 2022 році.
Проєкт закону також блокує суперечливу пропозицію з бюджетного запиту президента Дональда Трампа, поданого в червні, яка передбачала виведення з експлуатації штурмовиків A-10 ВПС США.
Законопроєкт передбачає, що кількість літаків A-10 не може зменшитися нижче 103 одиниць у 2026 фінансовому році, що гарантує збереження їхнього функціонування як літаків ближньої підтримки.
Наразі проєкт закону проходить подальшу законодавчу процедуру. Палата представників (нижня палата Конгресу США) у своїй версії законопроєкту зберегла допомогу Україні на рівні $300 млн.
США виділяють $925 млрд на оборону
Загалом NDAA передбачає $925 млрд фінансування на національну оборону, з яких $878,7 млрд виділяється Міністерству оборони США та $35,2 млрд – Міністерству енергетики.
Також документ передбачає можливість перерозподілу до $6 млрд на випадок непередбачених чи більш пріоритетних потреб.
Окрім України, NDAA охоплює інші глобальні виклики безпеці, зокрема загрози з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.
Законопроєкт акцентує увагу на потребі розвитку технологій, зокрема в галузях штучного інтелекту, безпілотних систем та гіперзвукової зброї, щоб забезпечити технологічну перевагу Збройним силам США.