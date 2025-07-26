Китай планує створити міжнародну організацію для співпраці у сфері ШІ

Китай оголосив про намір створити міжнародну організацію, яка сприятиме глобальному співробітництву в сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виступ прем’єра Держради КНР Лі Цяна на Всесвітній конференції зі ШІ в Шанхаї.

Альтернатива США: як Китай просуває глобальну ініціативу зі ШІ

У своїй промові Лі Цян заявив про готовність Китаю координувати міжнародні зусилля з регулювання ШІ-технологій і ділитися досвідом, особливо з країнами глобального Півдня.

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Прем’єр також розкритикував спроби окремих держав і компаній зробити штучний інтелект ексклюзивною грою, натякнувши на домінування США у сфері новітніх технологій.

У конференції в Шанхаї беруть участь понад 800 IT-компаній з Китаю та інших країн, серед них — Alibaba, Huawei, Tesla, Alphabet і Amazon.

Нагадаємо, Google DeepMind презентувала відкриту модель штучного інтелекту під назвою Aeneas, яка допомагає історикам відновлювати й аналізувати давньоримські написи.

Інструмент уже доступний для безплатного використання як онлайн, так і у вигляді відкритого коду.

ШІ-модель названо на честь героя римської міфології. Вона розроблена для реконструкції фрагментованих латинських текстів.

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