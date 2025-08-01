Індія почала купувати американську нафту після заяв Трампа про РФ

Найбільший нафтопереробний завод Індії придбав мільйони барелів сирої нафти у Сполучених Штатах Америки та Об’єднаних Арабських Еміратів, особливо після тиску США та Європи через закупівлі у Росії під час війни проти України.

НПЗ Індії купив нафту США після погроз Трампа до РФ

За словами трейдерів, які попросили Bloomberg не розголошувати свої імена, оскільки вони не уповноважені виступати публічно, державна індійська нафтова корпорація придбала щонайменше 5 млн барелів американської сирої нафти, окрім двох мільйонів барелів, поставлених з Абу-Дабі.

– Закупівлі були великими та передбачали відносно негайне постачання за звичайними стандартами компанії. Державним переробним компаніям було наказано розробити плани закупівлі неросійської сирої нафти на початку цього тижня, – йдеться у повідомленні.

Індійські нафтопереробні заводи опинилися в центрі уваги протягом останніх двох тижнів після того, як ЄС та США розкритикували їх за підтримку Росії під час війни проти України.

Зараз дивляться

Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував запровадити вторинні тарифи для покупців російської нафти. На початку тижня він розкритикував Індію, заявивши, що вона заплатить додатковий економічний штраф за поточні закупівлі.

Цього тижня індійська корпорація шукала постачання сирої нафти в кількох послідовних тендерах на купівлю. За словами трейдерів, це було незвично для індійської компанії та свідчило про відносно терміновий попит на сиру нафту.

Раніше компанія також придбала 4 млн барелів західноафриканської нафти, а також мурбанську нафту з ОАЕ з постачанням протягом того ж періоду.

Індія стала найбільшим у світі покупцем російського експорту сирої нафти, використовуючи знижені ціни на барелі та збільшуючи свої закупівлі майже з нуля до приблизно однієї третини свого імпорту.

Це сталося шляхом таких потоків, як нафта марки Urals, а також внаслідок більш традиційного постачання з Близького Сходу та Африки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.