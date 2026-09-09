Українців, які через війну перебувають за кордоном, наразі не варто закликати повертатися в Україну. Важливіше підтримувати з ними зв’язок, щоб після завершення війни вони були готові розглянути можливість повернення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Олексій Позняк.

Закликати переселенців повертатися додому нераціонально

– Зараз закликати людей повертатися в Україну нераціонально, тому що люди знаходяться за кордоном у відносній безпеці. Ми маємо зберігати наших людей, але треба зв’язки з ними підтримувати, контактувати всіляко, щоб у них зберігалося зацікавлення. Щоб вони потім, після завершення війни, перейшли до конкретних дій щодо повернення, – зазначив експерт.

Позняк вважає, що фінансові стимули для повернення українських біженців застосовувати не варто, оскільки це може спричинити суперечності всередині українського суспільства.

Зараз дивляться

– Інша справа, що можна проводити переговори з державами-партнерами, щоб вони стимулювали сам процес повернення, допомагали з практичними моментами переїзду, з перевезенням речей, – додав він.

За словами експерта, фінансова підтримка переселенців з боку інших держав не спричинить напруги серед українців.

– А якщо це буде саме за рахунок української держави, то так ні в якому разі робити не треба: це не сильно вплине на повернення, але дійсно викликає серйозну напругу в суспільстві, – пояснив Олег Позняк.

Експерт вважає, що на рішення українців повернутися впливають стандарти життя, рівень заробітних плат і наявність житла в Україні.

Більшість громадян України, які вимушено виїхали за кордон, працюють на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації.

Навіть якщо за кордоном людина отримує вищу зарплату, ніж в Україні, на це впливають і вищі ціни в країнах ЄС.

– Є різниця у соціальному статусі який людина мала тут і має там. Якщо аналітик поїхав і працює продавцем в магазині, це накладає психологічний відбиток, впливає морально. І людина може повернутися додому, навіть попри те, що десь за кордоном заробляє більше, – зазначив Позняк.

За офіційними даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), найбільший пік масового виїзду українців за кордон припав на перші місяці повномасштабного вторгнення.

Лише за перші кілька тижнів березня 2022 року виїхало понад 3 млн людей, а до кінця весни кількість перетинів сягнула 6-7 млн.

Більше виїздів фіксували у 2025 році після того, як в Україні дозволили виїзд чоловіків віком 18-22 років. Інших сплесків виїзду не було.

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