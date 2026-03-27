Європейський Союз розглядає можливість ще одного продовження режиму тимчасового захисту для українців в ЄС, які через війну вимушено залишили країну.

Водночас у Брюсселі обговорюють не просто продовження чинних правил, а поступову зміну самої моделі підтримки. Розглядають перехід до обмежених механізмів перебування та працевлаштування.

Тимчасовий захист для українців в ЄС: що відомо

Як повідомляє видання Euractiv з посиланням на матеріали Європейської Ради, 17 березня було підготовлено службову записку, відповідно до якої європейські дипломати та чиновники планують провести технічну зустріч. На ній мають обговорити, чи продовжать тимчасовий захист для українців в ЄС та варіанти можливої пролонгації.

Йдеться про механізм, який був запроваджений у березні 2022 року та дозволив мільйонам українців легально жити й працювати в країнах ЄС без проходження складних процедур отримання притулку. Спочатку цей інструмент розглядався як короткострокове рішення, однак його дію вже кілька разів продовжували.

Минулого року держави-члени ЄС погодили рекомендації щодо поступового згортання тимчасового захисту. Замість нього пропонувалося впроваджувати “скоординований перехід” до інших правових статусів:

дозволів на проживання, пов’язаних із роботою, навчанням або довготривалим перебуванням,

програм добровільного повернення, коли дозволятимуть умови.

Водночас у документах, які обговорюються перед майбутніми переговорами, зазначається, що процес переходу українців до інших міграційних статусів відбувається повільно та нерівномірно між країнами ЄС.

У звітах підкреслюється, що можливості отримання альтернативних дозволів на проживання суттєво відрізняються залежно від держави, а єдиного підходу фактично немає.

Через це в Євросоюзі знову з’явилася дискусія щодо подальшої моделі тимчасового захисту для українців.

Чи будуть продовжувати тимчасовий захист для українців в ЄС

Серед варіантів розглядається його часткове згортання та запровадження так званого “перехідного статусу”, який би поширювався лише на найбільш вразливі категорії осіб або тих, хто поки не може перейти на інші підстави легального перебування.

Також обговорюється питання, чи має регулювання залишатися на рівні ЄС, чи окремі держави повинні отримати більше повноважень для самостійного визначення статусів для українців після завершення дії чинних норм.

Водночас спеціальна представниця Європейської комісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон зазначила, що тимчасовий захист уже фактично наближається до межі свого початкового призначення.

За її словами, цей механізм був розрахований на короткий період, тому зараз потрібні нові підходи. Вона також наголосила, що у разі продовження режиму його формат має бути змінений, із чіткішими обмеженнями щодо тривалості та сфери дії, а не просто автоматично продовжений у нинішньому вигляді.

Пов'язані теми:

