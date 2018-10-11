У Росії під час старту ракети Союз до МКС сталася аварія. Екіпаж здійснив посадку в Казахстані.
Ракета Союз була запущена з Байконура о 11.40 за московським часом.
У космічному кораблі перебували астронавт Тайлер Хейг і космонавт Микола Овчінін, пише Медуза.
Під час роботи другого ступеня сталася аварія. За попередньою інформацією, у неї відключилися двигуни.
Екіпаж аварійно спустився на Землю. Капсула приземлилася у 20-25 кілометрах від міста Жезказган у Казахстані.
This was the failure point, came at staging. Crew got shook around. Then said they were feeling weightlessness. pic.twitter.com/WPuAOZ6p0F
— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 11 октября 2018 г.
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За даними джерела в Роскосмосі, Хейг та Овчінін не постраждали. До них вже добралися рятувальники.
Це перша аварія з ракетою Союз із радянських часів.
У 1975 році стався збій у роботі третього ступеня. Тоді космонавти вижили, спустившись із висоти 150 кілометрів.
Фото: NASA HQ PHOTO/Twitter