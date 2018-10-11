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Аварія ракети Союз у РФ: екіпаж сів у Казахстані

У Росії під час старту ракети Союз до МКС сталася аварія. Екіпаж здійснив посадку в Казахстані.

Ракета Союз була запущена з Байконура о 11.40 за московським часом.

У космічному кораблі перебували астронавт Тайлер Хейг і космонавт Микола Овчінін, пише Медуза.

Під час роботи другого ступеня сталася аварія. За попередньою інформацією, у неї відключилися двигуни.

Екіпаж аварійно спустився на Землю. Капсула приземлилася у 20-25 кілометрах від міста Жезказган у Казахстані.

Читайте: У Японії ракета вибухнула одразу після старту

За даними джерела в Роскосмосі, Хейг та Овчінін не постраждали. До них вже добралися рятувальники.

Це перша аварія з ракетою Союз із радянських часів.

У 1975 році стався збій у роботі третього ступеня. Тоді космонавти вижили, спустившись із висоти 150 кілометрів.

Фото: NASA HQ PHOTO/Twitter

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