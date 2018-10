Ракета Союз була запущена з Байконура о 11.40 за московським часом.

У космічному кораблі перебували астронавт Тайлер Хейг і космонавт Микола Овчінін, пише Медуза.

Під час роботи другого ступеня сталася аварія. За попередньою інформацією, у неї відключилися двигуни.

Екіпаж аварійно спустився на Землю. Капсула приземлилася у 20-25 кілометрах від міста Жезказган у Казахстані.

