Засідання по справі полонених українських моряків у Лефортовському суді Москви зробили закритим.

Суддя закрив засідання у справі полонених українських моряків у Лефортовському суді Москви, повідомляє Громадське.

Закрите засідання означає, що на суді заборонено знаходитись родичам моряків, журналістам, консулам та уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій.

Слідчі ФСБ заявили, що засідання нібито треба закрити через таємницю слідства і безпеку учасників процесу.

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Першими судитимуть Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова та Євгена Семидоцького.

Засідання другої і третьої групи моряків також закрили. У них судитимуть Богдана Головаша, Андрія Шевченка, Сергія Попова, Володимира Терещенка та В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Дениса Гриценка та Михайла Власюка.

Нагадаємо, вчора ФСБ Росії звернулася в Лефортовський суд Москви з проханням закрити засідання щодо продовження терміну арешту українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Фото: Громадське.