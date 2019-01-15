PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Мир / Россия / Без объяснений: суд над пленными в РФ моряками сделали закрытым/

Без пояснень: суд над полоненими в РФ моряками зробили закритим

Засідання по справі полонених українських моряків у Лефортовському суді Москви зробили закритим.

суд нд украинскими моряками

Суддя закрив засідання у справі полонених українських моряків у Лефортовському суді Москви, повідомляє Громадське.

Закрите засідання означає, що на суді заборонено знаходитись родичам моряків, журналістам, консулам та уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій.

Слідчі ФСБ заявили, що засідання нібито треба закрити через таємницю слідства і безпеку учасників процесу.

Читайте: Найважче – бачити вільних людей: полонений моряк написав листа з СІЗО

Першими судитимуть Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова та Євгена Семидоцького.

Засідання другої і третьої групи моряків також закрили. У них судитимуть Богдана Головаша, Андрія Шевченка, Сергія Попова, Володимира Терещенка та В’ячеслава Зінченка, Андрія Драча, Дениса Гриценка та Михайла Власюка.

Нагадаємо, вчора ФСБ Росії звернулася в Лефортовський суд Москви з проханням закрити засідання щодо продовження терміну арешту українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Фото: Громадське.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українським морякам аплодували в московському суді
Суд РФ продовжив арешт 12 українським морякам
Слава Україні! Полонених українських моряків зустріли в суді оплесками
Українські моряки відмовилися свідчити у суді РФ
Калюжі “крові”. В Одесі затримали учасників акції під Генконсульством РФ
Російські активісти зібрали для українських моряків більше 200 тис. грн
Справа українських моряків: ФСБ намагається засекретити суд
Прислала СМС: Москалькова скасувала зустріч із Денісовою
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка