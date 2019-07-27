27 липня в Москві проходить мітинг з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

На Тверській вулиці і Тверській площі в Москві проходить мітинг за вільні вибори в Мосміськдуму.

Всього в акції беруть участь 3,5 тис. осіб.

Акція не була узгоджена міською владою і за годину до початку, поліція затримала 25 осіб.

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Станом на 18.00 затримано 638 осіб.

На мітингу люди скандують “Люстрації” і ” Росія буде вільною”.

Серед затриманих організатори Іван Жданов, Дмитро Гудков, Юлія Галяміна, незареєстрований кандидат Ілля Яшин, журналісти і навіть просто люди, що проходили повз.

– Мене затримали. Їхали з дружиною з дачі. За 5 км від МКАД зупинили машину в потоці. Везуть в ОВС Коптєво, – написав опозиціонер Дмитро Гудков в Telegram.

Затриманий фотограф Костянтин Коновалов, який вийшов на пробіжку.

– Вийшов на ранкову пробіжку, біг перед мерією, мене затримали, повалили обличчям в асфальт, – написав він у Twitter і виклав фото з автозаку.

Крім затримань, поліція приходить в офіси телеканалів. Зокрема, Дождь повідомив про візит співробітників правоохоронних органів. Головного редактора викликали на допит до Слідчого комітету.

Також поліція застосовує спецзасоби проти мітингувальників – газові балончики, кийки та електрошокери.















Понад 600 затриманих: у Москві проходить акція за вільні вибори / 4 фотографии

Нагадаємо, 20 липня в Москві пройшов мітинг з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Мосміськдуми. Тоді на акцію прийшли 20 тис. осіб.