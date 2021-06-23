Росія відкрила вогонь по британському есмінцю Defender в Чорному морі, заявивши про начебто порушення російського кордону біля мису Фіолент (Крим).

В Міноборони РФ заявили, що есмінець попередньо попереджали про застосування зброї в разі порушення державного кордону, але він на це не відреагував.

– О 12.06 і 12.08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальний постріл. О 12.19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (скинувши чотири осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250) по курсу руху есмінця з керованою ракетною зброєю Defender, – заявили у відомстві.

Близько 12.30 британський есмінець залишив межі територіального моря.

Мис Фіолент, біля якого Росія відкрила вогонь, розташований на Гераклейському півострові у південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Фото: Думська