Німеччина прогнозує збільшення активності російських шпигунів на тлі запровадження нових санкцій Євросоюзу та Сполучених Штатів проти Росії.

У звіті Федеральної служби захисту конституції Німеччини за минулий рік йдеться про те, що діяльність спецслужб РФ у країні залишається на стабільно високому рівні впродовж багатьох років.

Шпигунство російських спецслужб поширюється на політику, бізнес, науку, техніку та військову справу.

Німецькі фахівці встановили, що шпигуни у своїй справі застосовують кібератаки для викрадення цінних цифрових даних, здійснення свого політичного впливу або диверсій.

Об’єктами кібератак стають німецькі державні установи, парламентарі та політичні діячі, збройні сили країни, національні організації, науково-дослідні установи та великі бізнес-підприємства.

Усі шпигунські операції координуються із штаб-квартирі у Москві. Під пильний нагляд спецслужб РФ підпадають і громадяни Німеччини, які тривалий час перебувають на території Росії або регулярно відвідують її з різними цілями.

Це дипломати, держслужбовці, представники німецьких компаній, науковці та студенти за якими спостерігають за допомогою найрізноманітніших інструментів.

Якщо інформація про особу може якимось чином її скомпрометувати, спецслужби РФ не гребують навіть агресивними спробами вербування.

У звіті зазначається, що окрім шпигунської діяльності, РФ намагається поширювати пропаганду та дезінформацію із ціллю спрямувати думки громадськості в Німеччині на свою користь.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України