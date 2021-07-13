Переписує історію і заперечує війну: про що насправді “українська” стаття Путіна

“Українська” стаття Володимира Путіна є ідеологічним матеріалом, який створює для росіян окремий погляд на історію та майбутнє України.

Усі тези та виокремлення тих чи інших історичних подій зводяться до того, що росіяни та українці – це начебто один народ з однаковими традиціями, вірою та мовою.

Як пояснив Фактам ICTV політолог Ярослав Божко, стаття Володимира Путіна – це пролог до нав’язування Україні зовнішньополітичного нейтрального статусу.

– Його матеріал робить ідею про суверенний зовнішньополітичний курс України результатом історичної помилки, а також довгострокового іноземного панування на території України, що є свідомим перекрученням фактів.

На думку експерта, зараз важливо відстежити реакцію Заходу на статтю Путіна про Україну.

– Важливим буде те, куди стаття перекочує далі – чи залишиться вона лише темою російських медіа, чи буде опублікована, наприклад у американському проросійському журналі National Interest, де вже публікували попередню, не менш пропагандистську статтю Путіна про Другу світову війну, – нагошує Ярослав Божко.

Якщо ж матеріал розповсюдиться у західних медіа, він може перетворитися із позиції Путіна на “альтернативну точку зору”, яка пропонує всерйоз переглянути ставлення до російського-українсько конфлікту.

Стаття Путіна про Україну

12 липня сайт російського Кремля опублікував статтю Володимира Путіна про Україну, де стисло та з продовженням імперської риторики розповів росіянам про історію походження українців та їхній “нерозривий зв’язок” із Росією.

Щоб захопити більшу аудиторію, текст статті подано двома мовами – російською та українською.

Російсько-український конфлікт Путін назвав великою спільною бідою і трагедією.

Водночас він вкотре не визнав вторгнення РФ на територію України у 2014 році і повторив кремлівські тези про “братовбивство” і начебто “Донбас просто не потрібен” Києву.