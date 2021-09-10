Північний потік-2 повністю добудували – Газпром

Російський газопровід Північний потік-2 повністю добудували. Про це вранці 10 вересня повідомив голова правління компанії Газпром Олексій Міллер.

– На ранковій оперативній нараді в ПАТ Газпром голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8.45 МСК будівництво газопроводу Північний потік – 2 повністю завершено, – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, найбільший в Росії виробник і експортер природного газу, компанія Газпром, має намір запустити Північний потік-2 на початку жовтня.

Раніше монополіст повідомляв, що за оцінками, у 2021 році може забезпечити постачання газогоном 5,6 млрд куб. м газу.

Північний потік-2 є загрозливим проектом для України через значні економічні втрати та можливість посилення агресії та впливу Росії. Про це неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці не лише з України, а й з усього світу.

У липні США та Німеччина уклали угоду щодо завершення будівництва Північного потоку-2. Сторони домовилися вжити низку заходів у разі, якщо Росія використовуватиме газопровід як важіль впливу. Зокрема, Берлін зобов’язався запровадити санкції.

Також лідери США та Німеччини домовилися інвестувати в українську відновлювальну енергетику та сприяти продовженню контракту щодо транзиту газу через Україну до 2024 року.

На початку серпня дев’ять країн опублікували спільну заяву проти будівництва Північного потоку-2. До ініціативи долучилися дипломати України, США, Польщі, Великої Британії, Чехії, Литви, Латвії, Естонії та Ірландії.

В Офісі президента України повідомили, що Україна втрачатиме щорічно $1,5 млрд, якщо Північний потік-2 запустять і Росія припинить транзит газу.

Джерело: Газпром