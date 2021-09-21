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Людмила Богданова |

Росія відповідальна за вбивство Литвиненка – Європейський суд

Росія відповідальна за вбивство Литвиненка – Європейський суд

Європейський суд з прав людини оголосив, що Росія відповідальна за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка у 2006 році. Він помер у Великій Британії від отруєння радіоактивним полонієм.

Суд дійшов висновку, що ймовірні вбивці Литвиненка Андрій Луговий і Дмитро Ковтун діяли як агенти російської влади.

У рішенні суду також йдеться, що уряд Російської Федерації не надав жодного переконливого та задовільного пояснення, щоб спростувати свою причетність до вбивства Литвиненка. Влада не забезпечила проведення ефективного розслідування та не притягнула до відповідальності Лугового та Ковтуна.

Суд постановив, що Росія має відшкодувати заявнику €100 тис. нематеріальних збитків та €22, 5 тис. судових витрат.

Позов до Європейського суду з прав людини дружина Литвиненка Марина подала ще у 2007 році. Провадження було зупинено протягом 2014-2016 років на час завершення розслідування у Великій Британії.

Фото: Getty Images

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