Глобальний витік документів Pandora Papers показав зв’язок світових лідерів із офшорними компаніями. Серед них також опинилося оточення президента Росії Володимира Путіна, зокрема жінка, яку називають його коханкою і походження грошей якої невідоме.

Це з’ясували журналісти The Guardian.

У розслідуванні зазначається, що у 2003 році була таємно придбана квартира в Монако з видом на море і вартістю €3,6 млн. Особа покупця квартири була загадкою, оскільки була захована під шарами офшорних компаній.

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Завдяки документам Pandora Papers журналісти з’ясували, що власником квартири у 2003 році стала 28-річна Світлана Кривоногих. За кілька років, приблизно на рубежі тисячоліть, вона стала надзвичайно багатою. Жінка придбала квартиру в престижному комплексі у своєму рідному місті Санкт-Петербурзі, нерухомість у Москві, яхту та інші активи на суму близько $100 млн.

За повідомленнями ЗМІ, Кривоногих виросла в комунальній квартирі, ділячи кухню і ванну кімнату з п’ятьма родинами. Вона працювала прибиральницею в магазині та була студенткою. Наприкінці 1990-х років вона познайомилася з Путіним.

У 2020 році журналісти-розслідувачі з Росії з’ясували, що Кривоногих подружилася з Путіним, коли він був заступником мера Санкт-Петербурга. Стверджувалося, що вона стала коханкою російського президента.

У березні 2003 року Кривоногих народила дочку Єлизавету або Луїзу. Видання Проект стверджувало, що Путін є батьком Луїзи. Кремль це ніяк не коментував.

– Історія Кривоногих не просто про можливий роман. Скоріше, йдеться про гроші та про те, як, згідно з документами Pandora, дехто з найближчих кіл Путіна використовували Монако як центр для своїх фінансових справ, – наголошується в розслідуванні.

Друзі Путіна і мільярди доларів

В Монако працює професійна бухгалтерська і податкова фірма Moores Rowland, яка обслуговує багатих клієнтів по всьому світу. Вона спеціалізується на офшорних компаніях, і серед її клієнтів є люди з найближчого оточення Путіна. Серед них російський олігарх Геннадій Тимченко, фінансовий стан якого Forbes оцінює в $22 млрд.

Тимченко і Путін дружать із початку 1990-х років, коли перший був петербурзьким нафтовим трейдером, а другий починав політичну кар’єру. У 1991 році Путін, тодішній глава міського комітету з міжнародних відносин, видав Тимченку ліцензію на експорт нафти.

Тимченко – співзасновник Gunvor, швейцарського торгового дому, який експортує російську нафту. У 2014 році США ввели проти нього санкції. Казначейство США заявляло, що діяльність Тимченка в енергетичному секторі була безпосередньо пов’язана з Путіним, а російський президент має інвестиції в Gunvor і може мати доступ до фондів Gunvor.

Як оточення Путіна приховує свої статки

Документи Pandora Papers показують, як Moores Rowland допомагає заможним людям з Росії приховувати свої статки.

Зазвичай клієнт купує персоналізовану офшорну фірму. Однак з 2002 року Moores Rowland почала використовувати нову інноваційну систему. Створювалася невелика група внутрішніх офшорних компаній під керівництвом номінальних директорів, які використовувалися для підтримки активів різних клієнтів.

Таким чином, єдина корпоративна структура – Radnor Investments – утримувала яхту Тимченка, квартиру Кривоногих і багато іншого. У Radnor були акції іншої організації, Roxlane Corporate. Потім Roxlane Corporate підписала так звану голу трастову угоду з Тимченком, дозволивши йому використовувати власну яхту.

Завдяки цій схемі імена цінних клієнтів зникали юридично з публічних записів.

Із документів Pandora Papers також стало відомо про ще одного друга дитинства Путіна – це Петро Колбін. Він працював у м’ясній крамниці, але на початку 2000-х почав займатися бізнесом, який швидко процвітав. Його компанії постачали обладнання в Газпром, а також були експортером Сургутнафтогазу, четвертого за величиною нафтового концерну Росії. Крім того, Колбін приєднався до Тимченка як партнер у різних підприємствах, включно з IPP і Gunvor, де він придбав 10% акцій.

Статки Колбіна у результаті зросли до $ 550 млн.

Але чи були ці гроші насправді його? За словами російського журналіста Романа Шлейнова, який у 2012 році розмовляв з Колбіним, друг Путіна вів скромне життя. Він їздив на Toyota, не літав на приватних літаках і не називав себе бізнесменом.

Інші, зокрема активіст Білл Браудер, стверджують, що Колбін є одним із кількох довірених осіб президента і так званим гаманцем Путіна.

Як Путін вибудував олігархічну феодальну систему

Збагачення друзів Путіна почалося під час його першого президентського терміну, коли Путін публічно оголошував війну олігархам. Він виступав проти бізнесменів, які заробили свої статки в 1990-х роках і вважали себе – як висловився Путін – богами. В останні роки Путін скаржився на непатріотичних бізнесменів, які приховують свої гроші в офшорах.

– Квартира Кривоногих в Монте-Карло, схоже, є частиною набагато більшого портфеля тіньових офшорних компаній. Звідки прийшла готівка для фінансування її купівлі, незрозуміло. Ми також не розуміємо, як Кривоногих стала клієнтом Moores Rowland. Або, може, фірма знала про її політичні зв’язки в Москві. Ролдугін, Горєлов, Ковальчук і Банк Росії відмовилися коментувати, – зазначили журналісти.

Але загальна картина, розкрита документами Pandora Papers, доволі сувора, резюмують розслідувачі.