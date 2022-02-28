Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про заморожування активів Центрального банку Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт Євросоюзу.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації оголосив про військову операцію в Україні, і російські збройні сили розпочали наступ на Україну. Цей напад є кричущим порушенням територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, йдеться у заяві Євросоюзу.

В ЄС зазначили, що саме такі дії Путіна стали причиною підготовки та ухвалення додаткового пакета індивідуальних та економічних санкцій проти РФ.

Наголошується, що доцільно запровадити санкції, пов’язані з фінансами та авіацією.

– Зокрема, доречно заборонити будь-які операції з Центральним банком Росії, – йдеться у документі Ради Євросоюзу, опублікованому на сайті ЄС.

Щодо банківської системи Росії, зокрема було вирішено:

Заборонити операції, пов’язані з управлінням резервами, і навіть активами Центрального банку Росії. Зокрема, операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, що діє від імені та за дорученням Центрального банку Росії.

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Проте компетентні органи можуть дозволити угоду за умови, що це необхідно для забезпечення фінансової стабільності ЄС в цілому або зацікавленої держави-члена.

При цьому зацікавлена ​​держава-член повинна негайно поінформувати інші держави-члени та Комісію про свій намір надати такий дозвіл.

Як повідомляє російський Forbes, рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши понад 30% вартості до долара та євро. На піку курс долара вранці у понеділок, 28 лютого, перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.