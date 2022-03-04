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Факти / Світ / Росія

В Росії офіційно заблокували Facebook

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Росії офіційно заблокували Facebook

4 березня у Росії заблокували Facebook. Відповідне рішення ухвалив не власник Meta Марк Цукерберг, а Роскомнадзор.

Відсьогодні ніхто з громадян РФ не зможе користуватися Facebook без віртуальної приватної мережі (VPN).

Рішення заблокувати Facebook у Роскомнадзорі назвали “заходом у відповідь” на санкції світових держав проти Росії. Напередодні Кремль офіційно звинуватив Facebook у “дискримінації” російських ЗМІ.

Зазначимо, що з початку війни в Україні санкції світу торкнулися лише провладних російських медіа (Спутнік, РТ Росія).

Натомість незалежні ЗМІ (Дождь, Ехо Москви), які відмовилися назвати війну “спецоперацією”, Росія позбавила права на мовлення самостійно, однак “дискримінацією” це чомусь не назвала.

Фото: Depositphotos

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