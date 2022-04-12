Ворог готує теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії – розвідка

Російська Федерація планує здійснити теракти на своїй території для нагнітання антиукраїнської істерії, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

– Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням та підриванням житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму, – заявив начальник Головного управління розвідки МО України та генерал-майор Кирило Буданов.

Він переконаний, що провальне виконання плану з мобілізації у Росії спровокувало путінський режим пускати у дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство та ще більше консолідувати своїх громадян проти українців.

– Для цього вони планують вибухи у російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити Збройні сили України та добровольчі батальйони. Створити емоційну картину так званих «звірств українських націоналістів». Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ, як виправдання жорстокості проти українського мирного населення, – наголосив він.

Начальник Головного управління розвідки зазначив, що останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії.

– У Білгородській і Курській областях активно риють окопи, нагнітають паніку про уявний наступ українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп, – додав Буданов.

На його думку, дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. Він припустив, що Кремль може вдатися до тих же методів.