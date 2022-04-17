Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські окупанти скидають на завод Азовсталь у Маріуполі бомби вільного падіння.

Що про них відомо та за яким принципом вони працюють – читайте у матеріалі.

Бомби вільного падіння ще називають некерованими, гравітаційними або тупими бомбами. Їх скидають з літаків, але вони не мають системи наведення, тому просто слідують балістичній траєкторії.

Корпуси тупих бомб зазвичай мають аеродинамічну форму, часто з поверхнями в хвостовій частині. Це дає можливість зменшити опір і підвищує стабільність після викиду, що слугує для підвищення точності і стабільності траєкторії.

Але некеровані бомби зазвичай використовують контактний детонатор для вибуху при ударі або через декілька мілісекунд пізніше, якщо необхідний проникливий ефект. Альтернативою є детонатор із альтиметром, що дозволяє здійснити повітряний вибух на бажаній висоті.

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Бомби вільного падіння були в загальному використанні до другої половини Другої світової війни. Також вони залишалися в широкому вжитку до кінця 1980-х.

Військово-повітряні сили РФ в основному використовують такі некеровані бомби, як ФАБ-500 і ФАБ-3000.

ФАБ-3000 була розроблена ще СРСР. Це 3000-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1 600 кг і вибуховому заряду вагою у 1 400 кг.

Вона була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 або Ту-22 і прийнята на озброєння ВПС СРСР після Другої світової війни – у 1946 році.

ФАБ-500 — також розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Оригінальна модель М-54 випущена в 1954 році.

Відомо, що обидва види некерованих бомб використосував Радянський Союз під час війни в Афганістані. А некеровані бомби ФАБ-500 застосовувала Росія у війні в Сирії.