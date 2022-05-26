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Факти / Світ / Росія

Ковбаса, гітара та власний БПЛА: що і в якому об’ємі мародери з РФ відправляли додому

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ковбаса, гітара та власний БПЛА: що і в якому об’ємі мародери з РФ відправляли додому

Під час моніторингу компанії доставки СДЕК у 13 містах на кордоні України з РФ та Білоруссю виявили аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, а також незвичайні зв’язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства. Про це йдеться у розслідування журналістів видання Медіазона.

Розслідувачі зазначають, що сервіс СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення, а вагу посилки видно у коді сторінки. Також вони з’ясували, що компанія формує індивідуальний номер. Перебираючи номери, вони зібрали дані про всі відправлення СДЕК з 21 лютого.

Підозрілі посилки знайшли у 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкої в Криму, в Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Білгородської області, у Залізногірську та Рильську Курської області, у Климово та Клінці Унече Брянської області та у білоруському Мозирі.

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Одночасно з виведенням російських військ із Київської області 29 березня обсяг підозрілих замовлень із прикордонних міст поступово збільшувався. Якщо 26 березня їх було 338 кг, то 29 березня вага перевалила за тонну, а 2 квітня перевищила 2,5 тонни.

Фото: Медіазона

За даними Медіазони, з міста Валуйки з 21 лютого до 20 травня відправили понад 15 тонн підозрілих вантажів. З Клинців за той самий проміжок часу відправили понад 13 тонн.

Журналісти також змогли довести, що величезний обсяг – не ознака стійких соціальних зв’язків між прикордонними та сибірськими містами. Приміром, до Юргу прийшло з прикордонних областей близько 5,8 тонн посилок, тоді як назад лише 51 кг. А у Чебаркуль надіслали понад 5,5 тонн, хоча звідти до кордону прийшли посилки менш як на 10 кг за три місяці.

Фото: Медіазона

Лідером серед “підозрілих” міст стало місто Юрга на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає лише 80 тис. людей. Там стоять три великі військові частини: 106-а окрема бригада матеріально-технічного забезпечення, 74-а окрема гвардійська мотострілецька Звенигородсько-Берлінська ордена Суворова бригада (одні з тих, хто стояли в Бучі, Гостомелі та Ірпені, – Ред.) та 1 я артилерійська бригада.

Друге місце за вагою замовлень за  містом Чебаркуль у Челябінській області. Там дислокуються два танкові полки: 6-й та 239-й. До Кизила, столиці Тиви, відправили 116 підозрілих посилок загальною масою понад 3,5 тонни. У Кизилі дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада.

Зазначається, що російські військові, можливо, грабували не лише українців, а й власну армію, адже в одній із посилок вони надіслали свій же безпілотник Орлан. Також камери відеонагляду у пунктах доставки показали, що російські мародери надсилали консерви, ковбасу, гітару, покришки, телевізор, стілець, взуття, палатку.

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Джерело: Медіазона

Фото: Медіазона

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