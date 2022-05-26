Ковбаса, гітара та власний БПЛА: що і в якому об’ємі мародери з РФ відправляли додому

Травень, 26 в 17:12

Під час моніторингу компанії доставки СДЕК у 13 містах на кордоні України з РФ та Білоруссю виявили аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, а також незвичайні зв’язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства. Про це йдеться у розслідування журналістів видання Медіазона.

Розслідувачі зазначають, що сервіс СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення, а вагу посилки видно у коді сторінки. Також вони з’ясували, що компанія формує індивідуальний номер. Перебираючи номери, вони зібрали дані про всі відправлення СДЕК з 21 лютого.

Підозрілі посилки знайшли у 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкої в Криму, в Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Білгородської області, у Залізногірську та Рильську Курської області, у Климово та Клінці Унече Брянської області та у білоруському Мозирі.

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Одночасно з виведенням російських військ із Київської області 29 березня обсяг підозрілих замовлень із прикордонних міст поступово збільшувався. Якщо 26 березня їх було 338 кг, то 29 березня вага перевалила за тонну, а 2 квітня перевищила 2,5 тонни.

За даними Медіазони, з міста Валуйки з 21 лютого до 20 травня відправили понад 15 тонн підозрілих вантажів. З Клинців за той самий проміжок часу відправили понад 13 тонн.

Журналісти також змогли довести, що величезний обсяг – не ознака стійких соціальних зв’язків між прикордонними та сибірськими містами. Приміром, до Юргу прийшло з прикордонних областей близько 5,8 тонн посилок, тоді як назад лише 51 кг. А у Чебаркуль надіслали понад 5,5 тонн, хоча звідти до кордону прийшли посилки менш як на 10 кг за три місяці.

Лідером серед “підозрілих” міст стало місто Юрга на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає лише 80 тис. людей. Там стоять три великі військові частини: 106-а окрема бригада матеріально-технічного забезпечення, 74-а окрема гвардійська мотострілецька Звенигородсько-Берлінська ордена Суворова бригада (одні з тих, хто стояли в Бучі, Гостомелі та Ірпені, – Ред.) та 1 я артилерійська бригада.

Друге місце за вагою замовлень за містом Чебаркуль у Челябінській області. Там дислокуються два танкові полки: 6-й та 239-й. До Кизила, столиці Тиви, відправили 116 підозрілих посилок загальною масою понад 3,5 тонни. У Кизилі дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада.

Зазначається, що російські військові, можливо, грабували не лише українців, а й власну армію, адже в одній із посилок вони надіслали свій же безпілотник Орлан. Також камери відеонагляду у пунктах доставки показали, що російські мародери надсилали консерви, ковбасу, гітару, покришки, телевізор, стілець, взуття, палатку.

Джерело: Медіазона

Фото: Медіазона