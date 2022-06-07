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Факти / Світ / Росія

Без жодних пояснень: ЄС виключив із 6-го пакету санкцій проти РФ хмарні сервіси

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
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Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Європейська Рада з незрозумілих причин виключила із затвердженого шостого пакету санкцій проти Росії згадку про хмарні технології.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він зазначив, що санкційний тиск проти РФ потрібно посилювати, а не послаблювати.

– Спочатку Європейська Рада оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів ЄС у 6-му пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи роз’яснень від офіційних осіб. Ми повинні посилювати санкційний тиск. Не послабляти, – написав Подоляк.

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Зазначимо, що 3 червня на сайті Євроради була оприлюднена інформація про нові санкції проти РФ, зокрема щодо консультаційних послуг, включаючи хмарні сервіси. Наступного дня згадка про хмарні сервіси зникла.

До шостого санкційного пакету також увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення російських державних телеканалів та персональні санкції.

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