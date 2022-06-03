Червень, 03 в 11:39

Рада ЄС офіційно затвердила та запровадила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти країни-агресора Росії, а також Білорусі, яка підтримала повномасштабну війну проти України.

Відповідне повідомлення оприлюднене сьогодні зранку на офіційному сайті Ради ЄС.

– З огляду на триваючу загарбницьку війну РФ проти України та підтримку Білорусі, а також повідомлення про звірства, вчинені російськими збройними силами в Україні, Рада ЄС вирішила сьогодні (3 червня, — Ред.) запровадити шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі, – зазначається в повідомленні.

Новий санкційний пакет передбачає заходи, спрямовані на перешкоджання здатності РФ продовжувати агресію.

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До шостого санкційного пакету увійшло нафтове ембарго, відключення ще кількох банків від платіжної системи SWIFT, призупинення мовлення російських державних телеканалів та персональні санкції.

– Завдяки сьогоднішньому пакету ми посилюємо обмеження на здатність Кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій. Ми забороняємо імпорт російської нафти в Євросоюз і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для РФ. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше поширювачів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна, – наголосив, коментуючи санкції, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Нафтове ембарго

Передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з РФ до Євросоюзу. Поетапна відмова триватиме від 6 місяців (для сирої нафти) до 8 місяців (для нафтопродуктів).

Тимчасовий виняток зробили для держав-членів ЄС, які не можуть швидко відмовитися від російської нафти, залежні від поставок з РФ “через своє географічне розташування” та не мають альтернатив. Вони продовжать імпортувати сиру нафту нафтопроводом. Які це країни, в повідомленні не уточнюється. Раніше в ЗМІ зазначалося, що це Угорщина, Словаччина та Чехія.

– Крім того, Болгарія та Хорватія також отримають тимчасовий виняток щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно, – сказано в повідомленні Ради ЄС.

Відключення банків від SWIFT

Євросоюз поширив заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) ще на три банки РФ. Від SWIFT вирішено відключити Сбербанк (найбільший російський банк), Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк.

Крім того, під цю санкцію потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Мовлення

Вирішено призупинити мовлення на території ЄС ще трьох російських державних телеканалів: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24/Russia 24, а також ТВ Центр Международный/TV Centre International.

– Ці структури використовувалися російським урядом як інструменти для маніпулювання інформацією та поширення дезінформації про вторгнення в Україну, включно з пропагандою, з метою дестабілізації сусідніх з РФ країн, а також Євросоюзу та його держав-членів, — наголошується в повідомленні.

Санкційні заходи не завадять цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати діяльність на території Євросоюзу – дослідження та інтерв’ю, крім мовлення (згідно з Хартією ЄС про основні права).

Експортні обмеження

У шостому пакеті санкцій розширено список осіб та організацій, на які поширюються обмеження на експорт товарів і технологій подвійного використання. До списку додатково включені як російські, так і білоруські організації.

Крім того, Євросоюз розширює перелік товарів і технологій, які можуть сприяти розвитку російського сектору оборони та безпеки. Йдеться про 80 хімічних речовин, які можуть бути використані під час виробництва хімічної зброї.

Консалтингові послуги

Євросоюз вирішив заборонити надавати Росії бухгалтерські й консультаційні послуги, PR-послуги, а також хмарні сервіси.

Персональні санкції

Євросоюз вирішив запровадити санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб. Йдеться про:

• осіб, винних у звірствах військ РФ у Бучі та Маріуполі;

• осіб, які підтримують повномасштабну війну проти України;

• провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників;

• оборонні та фінансові компанії/організації.

Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Напередодні повідомлялося, що представники країн-членів Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти країни-агресора Росії. При цьому з санкційного списку виключили патріарха РПЦ Кирила, на чому наполягала Угорщина.

Джерело: Рада ЄС