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Факти / Світ / Росія

Тіла лежать штабелями на вулиці: росіяни ховають своїх у закритих трунах

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
СБУ
Фото: СБУ

Щоб не шокувати цивільне населення, у Росії ховають загиблих солдатів у закритих трунах. Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.

— Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний, – розповідають один одному російські окупанти.

З попередніх перехоплень СБУ випливає, що загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть “груз 200” вночі і невеликими партіями. Але поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

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Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя.

В СБУ нагадали про гарячу телефонну лінію 2402. Зателефонувавши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим.

Напередодні в СБУ розповіли, що росіяни планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої фейкової республіки в разі захоплення Київської області.

Повідомлялося, що усіх жителів області хотіли взяти на облік та в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР – принаймні, до видачі документів РФ.

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