Червень, 12 в 9:25

Російська армія втратила понад 1,4 тис. танків та 32 тис. військових з особового вкладу під час повномасштабної війни проти України. Найбільші втрати за добу ворог зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Загальні втрати Росії

особового складу – близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1430 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3 484 (+18) одиниці;

артилерійських систем – 715 (+3) одиниць;

РСЗВ – 226 (+4) одиниць;

засоби ППО – 97 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 178 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3) одиниці;

крилатих ракет – 125 одиниць;

кораблів /катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 54 одиниці.

У Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що найбільших втрат російська армія зазнала на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Остаточна кількість втраченої техніки та військових РФ уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється інтенсивними бойовими діями.