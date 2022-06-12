Запеклі бої у Сєвєродонецьку, вибухи у Чорткові та Новій Каховці: що відбувається на 109 добу війни (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Супутники зафіксували на острові Зміїному нові ППО окупантів. Групи фахівців, які діють за методами розвідки з відкритих даних (OSINT), вважають, що це комплекси типу ТОР.

На Луганщині декілька важких напрямків — з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець. Дуже потужні бої зараз точаться у Тошківці та Сєвєродонецьку.

Цього тижня українські партизанські розвідники направили артилерійські удари по двох російських базах у тимчасово окупованій Херсонській області. Внаслідок цього загинули десятки російських солдатів, зокрема, два генерали.