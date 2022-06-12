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Факти / Україна
Юля Захарченко |
Запеклі бої у Сєвєродонецьку, вибухи у Чорткові та Новій Каховці: що відбувається на 109 добу війни (онлайн)

Запеклі бої у Сєвєродонецьку, вибухи у Чорткові та Новій Каховці: що відбувається на 109 добу війни (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Супутники зафіксували на острові Зміїному нові ППО окупантів. Групи фахівців, які діють за методами розвідки з відкритих даних (OSINT), вважають, що це комплекси типу ТОР.

На Луганщині декілька важких напрямків — з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець. Дуже потужні бої зараз точаться у Тошківці та Сєвєродонецьку.

Цього тижня українські партизанські розвідники направили артилерійські удари по двох російських базах у тимчасово окупованій Херсонській області. Внаслідок цього загинули десятки російських солдатів, зокрема, два генерали.

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00:05 - 12 червня

Про ситуацію на Луганщині розповів глава ОВА Сергій Гайдай.

На Луганщині декілька важких напрямків — з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець. Дуже потужні бої зараз точаться у Тошківці та Сєвєродонецьку.

Територію заводу Азот обстрілюють годинами з артилерії, сталася велика пожежа після потрапляння російських снарядів в радіатори, з яких витекло мастило.

У вуличних боях в Сєвєродонецьку наші військові перемагають, але російська артилерія нищить будинок за будинком. З новоокупованих територій України російські солдати зерно вивозять вантажними автомобілями.

Фото: Сергій Гайдай

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00:03 - 12 червня

Оперативно-тактичне угруповання Схід звітує. За добу наші воїни знищили:

  • особового складу – 20;
  • БМП – 1;
  • АТТ – 4;
  • БПЛА – 3.

Бої тривають.

Фото: Міноборони України

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