Цікавлять нафтобази та Київ: РФ скуповує за кордоном супутникові знімки України

Червень, 14 в 16:54

Російські спецслужби у червні почали масово скуповувати за кордоном супутникові знімки України через підставні компанії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він зазначає, що йдеться про локації в Києві та інші важливі регіони країни.

— Особливо цікавлять росіян бази нафтопродуктів та транспортні вузли, тобто громадянська інфраструктура. А також прикордонні переходи, зокрема, Рава-Руська та Устилуг, – йдеться у повідомленні.

Щодо лінії фронту повідомляють, що підставні російські компанії скуповують знімки у напрямку Горлівка-Лисичанськ.

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За словами Цаплієнка, військові аналітики роблять два висновки щодо цих даних. Згідно з першим, який називають “позитивним”, в окупантів не вистачає власної системи супутникової розвідки.

А ось другий – невтішний: наші партнери дуже складно поставляють нам зброю і дуже просто віддають розвіддані супротивникові.

— Звичайно, це можна пояснити тим, що супутникові картинки є власністю приватних компаній і вони можуть робити з ними, що хочуть. Але ж і спецслужбам партнерів не так уже й важко перекрити кисень тим, хто торгує життям українців.

Нагадаємо, нещодавно були оприлюднені супутникові знімки із захопленого рашистами острова Зміїний. Вони свідчать про те, що російські загарбники встановили там нові комплекси протиповітряної оборони.

Джерело: Анатолій Цаплієнко