Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО російських загарбників

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Супутники зафіксували на Зміїному нові ППО російських загарбників
Фото: УНІАН

Російські загарбники на захопленому українському острові Зміїний встановили нові комплекси протиповітряної оборони.

Про це свідчать супутникові знімки компанії Planet Labs за 10 червня 2022 року.

Повідомляється, що рашисти розмістили свої системи ППО на острові 9 червня.

Зараз дивляться

Групи фахівців, які діють за методами “розвідки з відкритих даних” (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

ТОР здатний вражати повітряні цілі, які розташовані на відстані 15 км та на висоті до 10 км.

Розвідка Великої Британії повідомляла, що після втрати крейсера Москва у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний кілька засобів протиповітряної оборони, зокрема системи SA-15 та SA-22.

Зазначалося, що, ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка