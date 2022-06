Російські загарбники на захопленому українському острові Зміїний встановили нові комплекси протиповітряної оборони.

Про це свідчать супутникові знімки компанії Planet Labs за 10 червня 2022 року.

Повідомляється, що рашисти розмістили свої системи ППО на острові 9 червня.

Групи фахівців, які діють за методами “розвідки з відкритих даних” (OSINT, open-source intelligence), вважають, що це комплекси типу ТОР.

ТОР здатний вражати повітряні цілі, які розташовані на відстані 15 км та на висоті до 10 км.

New Satellite Image – Snake Island (10/6/22)

Multiple new TOR air defence systems on the island, recently dropped off by the crane on 9/6/22.

Image c/o – @planet pic.twitter.com/5598Hj1BsE

— OSINT-88 (@OSINT88) June 11, 2022