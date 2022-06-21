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Факти / Світ / Росія

Путін боїться, що “іскра демократії” долетить в Росію – Шольц

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися “іскра демократії” із Заходу.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у соціальних мережах.

– Путін, мабуть, боїться, що в Росію може прилетіти іскра демократії. Ось чому він вже багато років проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО і ЄС. Він хоче повернути свою політику в зону впливу. Але не зможе цього зробити, – зазначив він.

Крім того, Шольц заявляв, що країни групи G7 під час свого майбутнього саміту дадуть зрозуміти, що Україна може розраховувати на підтримку, яка їй потрібна, “стільки, скільки знадобиться”.

Також політик розкритикував свою попередницю Ангелу Меркель за неправильну економічну політику щодо Росії. Водночас він погодився з її політикою примирення.

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Джерело: Олаф Шольц

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