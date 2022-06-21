Червень, 20 в 22:03

Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися “іскра демократії” із Заходу.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у соціальних мережах.

– Путін, мабуть, боїться, що в Росію може прилетіти іскра демократії. Ось чому він вже багато років проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО і ЄС. Він хоче повернути свою політику в зону впливу. Але не зможе цього зробити, – зазначив він.

Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat. Er will zurück zu einer Politik der Einflusszonen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Зараз дивляться — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 20, 2022

Крім того, Шольц заявляв, що країни групи G7 під час свого майбутнього саміту дадуть зрозуміти, що Україна може розраховувати на підтримку, яка їй потрібна, “стільки, скільки знадобиться”.

Також політик розкритикував свою попередницю Ангелу Меркель за неправильну економічну політику щодо Росії. Водночас він погодився з її політикою примирення.

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Джерело: Олаф Шольц