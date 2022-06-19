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Факти / Світ

Шольц закликає спростити прийом нових членів до Європейського Союзу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за реформування Європейського Союзу, щоб спростити прийом нових членів.

Як сказав Шольц в інтерв’ю DPA, не лише кандидатам необхідно готуватися до вступу до ЄС, але й самій європейській спільноті слід займатися підготовкою до прийому нових членів.

– Для цього вона має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна одностайно ухвалити рішення, навіть якщо сьогодні процедура передбачає одностайність, – сказав німецький канцлер.

Він додав, що це питання він має намір обговорити під час саміту Євросоюзу 23-24 червня.

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Нагадаємо, глави держав та урядів 27 країн-учасниць ЄС під час цього саміту розглянуть заявки на членство України, Молдови та Грузії.

Раніше Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статус офіційних кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Сам Олаф Шольц чітко висловився за підтримку цього підходу під час візиту до Києва 16 червня.

Зазначимо, що статус кандидата на вступ до ЄС можна отримати лише у разі одностайної підтримки всіх країн-членів. Дискусії про пом’якшення цього принципу ведуться вже давно, проте рішення про реформування підходу можуть ухвалити також лише всі держави-учасниці ЄС.

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Джерело: Deutsche Welle
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