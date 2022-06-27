РФ зазнала дефолту вперше з 1918 року – Bloomberg

Червень, 27 в 7:19

Уперше за століття Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті.

Як наголошують у виданні Bloomberg, дефолт 2022 року став кульмінацією жорстких західних санкцій, що перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

– Упродовж місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення Кремля до України. Але в неділю увечері закінчився пільговий період для сплати відсотків у розмірі $100 млн від 27 травня. Пропуск платежу вважається дефолтом, – зазначають у виданні.

У Bloomberg наголошують, що така подія є похмурою ознакою швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного вигнанця.

Зараз дивляться

– Із початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи, – зазначають у ЗМІ.

Водночас у виданні зазначають, що, враховуючи шкоду, завдану економіці та ринкам, дефолт нині має доволі символічних характер та має не надто велике значення для росіян, які переживають двозначну інфляцію та найгірше економічне скорочення упродовж останніх років.

Росія натомість дефолт не визнає, заявляючи, що має кошти для покриття будь-яких рахунків.

– Минулого тижня у РФ оголосили, що перейдуть на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 млрд у рублях, розкритикувавши “форс-мажорну” ситуацію, яку, як вони зауважують, “штучно створив Захід”, – додають у виданні.

23 та 24 червня Міністерство фінансів країни здійснило останні виплати відсотків, що дорівнює близько $400 млн, відповідно до запровадженої президентом РФ Володимиром Путіним норми про перерахування місцевому платіжному агенту відповідної суми в рублях.

Однак, додають у Bloomberg, жодна з базових облігацій не має умов, які б дозволяли здійснювати розрахунки в місцевій валюті.

Факт невиплати $40 млрд боргу в РФ було зафіксовано ще за часів правління Бориса Єльцина в 1998 році, коли в країні сталася фінансова криза та обвал рубля.

Востаннє дефолт у Росії траплявся ще в 1918 році, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового навантаження царської епохи.