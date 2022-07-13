Липень, 13 в 16:02

Жителі Росії зіткнулися з новою проблемою – навалою сарани. Комахи атакують посіви одного міста, з якого вилітають літаки для бомбардування міст України.

Про нашестя сарани розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Він поділився у Telegram відео, на якому видно, як тисячі комах пожирають посіви росіян. Подібну подію дуже легко пояснити – це помста природи за війну, яку розв’язала Росія.

– Сарана атакувала Приморсько-Ахтарськ. З цього міста щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область, а також скинули бомби на наш драмтеатр та пологовий будинок, – розповів Петро Андрющенко.

Радник голови мера додав, що місто тепер атакує українська бойова сарана, і з цим місцеві нічого не можуть вдіяти.

– Сама природа мститься за Маріуполь, – емоційно підсумував Андрющенко.

І хоча сарана не є небезпечною для людини, вона завдає колосальних збитків сільськогосподарській галузі. Здатність комах швидко пересуватися дозволяє їм знищувати сотні гектарів посівів за короткий проміжок часу.

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