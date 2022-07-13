Ми у фінальній фазі: Кулеба про переговори з розблокування зерна

Липень, 13 в 11:56

Україна готова до експорту зерна на міжнародний ринок, і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Про це сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

– Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі й зараз усе залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої “Голодні ігри”, вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів, – говорить Кулеба.

Він зазначив, що бачить лише одну потенційну причину, чому РФ може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

Зараз дивляться

– Вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть позбавити їх нестачі їжі. Але правда і в тому, що Росія не зацікавлена, щоб Україна експортувала, тому що вони знають, що якщо ми будемо експортувати, то отримаємо дохід від міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими, – сказав він.

Нагадаємо, що Росія заблокувала всі морські порти України, якими ми вивозили зерно на продаж. Зараз експорт більш-менш налагодили – через річкові порти, залізницю та автомобільний транспорт. Проте, якщо до повномасштабної війни морем Україна вивозили 5 млн тонн щомісяця, то за червень експортувати 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних.

Через війну в Україні, за оцінками Всесвітньої продовольчої програми, очікується, що кількість людей, які страждають від гострого дефіциту продовольства, зросте з 276 млн на початку 2022 року до 323 млн протягом року.

Сьогодні, 13 липня, делегації України, Туреччини, Росії та представники ООН зберуться в Стамбулі, щоб обговорити розблокування експорту українського зерна.

Джерело: El Pais

Фото: Depositphotos