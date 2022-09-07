Вересень, 07 в 14:58

У Росії вже спостерігаються процеси, які можуть завершитися її розпадом як федерації. Вони почали набирати обертів протягом останніх двох місяців.

Про це розповів в одному з інтерв’ю секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, посилаючись на дані соціологічних досліджень, які проводять російські спецслужби.

Він нагадав, що росіяни свого часу забрали у великої кількості народів мову, традиції та культуру.

Зараз дивляться

– Ми отримуємо дані соцдосліджень, які спецслужби РФ проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу – не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів. У дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від колоніального стану, – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що в Росії вже є території, які не підтримують режим кремлівського диктатора Володимира Путіна.

За словами Данілова, йдеться про “першу десятку” регіонів РФ, які готові порушити питання про відділення: на першому місці Татарстан, а на другому – Ічкерія.

Секретар РНБО переконаний, що ці процеси завершаться розвалом РФ.

– Зупинити це буде неможливо. Чому? Тому що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом, – Ред.) закінчиться. Причому ми в цьому майже не беремо фізично участь: те, що робить Путін, він сам власними діями розвалює Російську так звану Федерацію, – наголосив Данілов.

Він уточнив, що дезінтеграційні процеси в Росії (тобто процеси розпаду) почали рухатися “з великою швидкістю”. Проте миттєвого результату очікувати не варто в умовах тоталітарного режиму, створеного Кремлем.

Одним із елементів прискорення процесу Данілов вважає масову ліквідацію російських окупантів на полі бою в Україні.