Вересень, 16 в 12:33

Відсьогодні, 16 вересня, Російська Федерація перестає бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

Про це повідомляється в рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Відповідне рішення ухвалили на сесії ЄСПЛ 22 березня 2022 року.

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– Російська Федерація перестає бути стороною Конвенції 16 вересня 2022 року. Суд, як і раніше, компетентний розглядати скарги, спрямовані проти Російської Федерації, які можуть бути порушенням Конвенції, за умови, що вони мали місце до 16 вересня 2022 року, — йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що Європейський суд із прав людини 16 березня ухвалив рішення призупинити розгляд усіх скарг проти Росії після її виходу з Ради Європи. Росію офіційно виключили з Ради Європи після 26 років членства.

За словами генеральної секретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, дуже прикро, що своїми діями Росія “продовжує свою подальшу ізоляцію від демократичного світу і позбавляє понад 140 мільйонів російських громадян захисту Конвенції”.