Вересень, 25 в 17:11

У Дагестані продовжуються протести проти мобілізації, оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним.

Оновлено о 17.10. У столиці Республіки Дагестан Махачкалі 25 вересня відбулася акція протесту проти мобілізації. ЗМІ та Telegram-канали повідомляють про затримання учасників акції силовиками.

Протестувальники перегородили шлях поліцейським машинам і намагалися переконати силовиків відпустити затриманих.

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На одному з оприлюднених відео поліцейські машини намагаються проїхати через натовп. Молоді хлопці, дівчата та старші жінки оточили машини та скандували: Відпускайте! та Ні війні!

Також у мережі з Махачкали з’явилися рідкісні кадри, коли під час протестів у Росії поліцейський тікає від протестувальників, а не навпаки.

У селі Ендірей Хасавюртівського району 25 вересня місцеві мешканці перекрили федеральну трасу Хасавюрт – Махачкала.

На відео, що з’явилися з протестів в Ендіреї, чути постріли. Повідомлялося, що силовики випустили автоматні черги у повітря, намагаючись розігнати протестувальників. Втім мітингувальники не розходяться.

Про затриманих та постраждалих поки не повідомляється.

За даними Telegram-каналу Тут Дагестан, із села призвали 110 людей, зокрема тих, хто нещодавно повернувся з армії.

22 вересня у Дагестані вже перекривали федеральну трасу на знак протесту проти мобілізації. Це сталося у Бабаюртівському районі.

З регіонів півдня Росії та Північного Кавказу надходять чимало повідомлень про порушення під час проведення мобілізації на війну в Україні. Зокрема, у Дагестані до пунктів мобілізації доставляють багатодітних батьків неповнолітніх дітей, чоловіків без бойового та армійського досвіду тощо.

За даними порталу ОВД-Инфо, станом на 25 вересня щонайменше 796 осіб затримані в 33 російських містах через протести, майже половина від загальної кількості – в Москві.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.