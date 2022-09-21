Вересень, 21 в 9:08

Сьогодні, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію до РФ.

Про це він заявив під час свого звернення щодо проведення фейкових референдумів в окупованих українських регіонах.

За його словами, частковій мобілізації, яка розпочинається 21 вересня, підлягають лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу. При цьому вони проходитимуть додаткову підготовку.

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На сайті президента РФ з’явився текст відповідного указу.

У ньому наголошується, що громадяни Російської Федерації, призвані на військову службу за мобілізацією, мають статус військовослужбовців, які проходять військову службу у ЗС РФ за контрактом, та матимуть відповідний рівень грошового утримання.

– Контракти про проходження військової служби, укладені військовослужбовцями, продовжують свою дію до закінчення періоду часткової мобілізації, за винятком випадків звільнення військовослужбовців із військової служби з підстав, встановлених цим указом, – йдеться у ньому.

Серед підстав для звільнення називається досягнення граничного віку перебування на військовій службі, стан здоров’я, а також набуття чинності вироку суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

До речі, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу РФ отримали відстрочку на період роботи у цих організаціях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.

Спочатку звернення Путіна анонсували 20 вересня на 20:00 за Києвом, проте згодом кілька разів переносили.

Вчора російська Держдума внесла до кримінального кодексу поняття мобілізація, воєнний стан, збройний конфлікт. Також у РФ подбали про кримінальну відповідальність за дезертирство, неявку на службу та добровільну здачу в полон.

Нагадаємо, що 20 вересня бойовики терористичних “ЛНР” та “ДНР” оголосили дати своїх псевдореферендумів. Фейкові голосування відбудуться з 23 до 27 вересня.

Про проведення “референдумів” у ці ж дні заявила і так звана влада Херсонської області. На 23-27 вересня окупанти запланували псевдореферендум у Запорізькій області.

Західні та українські військові аналітики сходяться на тому, що рішення про проведення псевдореферендумів окупанти оголосили через стрімкий контрнаступ Збройних сил України. Так, лише за тиждень активного просування українська армія звільнила 388 населених пунктів та близько 8,5 тис. кв. км території лише у Харківській області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви про “референдуми” наївним шантажем погрозами та страхом розгрому. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк припустив, що так росіяни вирішили відповісти на український контрнаступ.