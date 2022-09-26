Вересень, 26 в 10:39

У військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ молодий чоловік відкрив стрілянину. До реанімації госпіталізували військового комісара Олександра Єлісєєва.

Про це у Telegram повідомив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

За його словами, стрільця затримали на місці інциденту.

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– Сьогодні в області сталася надзвичайна подія. В Усть-Ілімську молодик влаштував стрілянину у військкоматі. Військком Олександр Володимирович Єлісєєв перебуває в реанімації у вкрай тяжкому стані. Лікарі виборюють його життя. Стрілка одразу затримали, — зазначається у повідомленні.

У Слідчому комітеті з Іркутської області повідомили, що стосовно 25-річного затриманого жителя Усть-Ілімська порушено кримінальну справу. Наразі підозрюваного допитують, з’ясовуються мотиви.

У мережі з’явилося відео самого пострілу та ще одне відео затриманого.

Він сказав, що його звуть Руслан Зінін, 1997 року народження, безробітний.

Також повідомляється, що Руслан Зінін прибув до військкомату, оскільки його мали мобілізувати. Військом Олександр Єлісєєв проводив інструктаж для призовників.

Відомо, що Зінін вистрілив шість разів. За словами очевидців, перед стріляниною він сказав усім: Зараз поїдемо додому.